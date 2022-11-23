В результате двух взрывов на двух автобусных остановках на въезде в Иерусалим в среду утром погиб человек, пострадали не менее 18 человек.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Первый взрыв произошел у главного въезда в город - в Гиват-Шауле после семи часов утра, в час пик пригородных поездок. Второй взрыв произошел после 7:30 на перекрестке Рамофа, еще одном въезде в Иерусалим.

По информации СМИ, вероятно, сработало взрывное устройство, оставленное в сумках. Ответственность за взрывы пока никто не взял.

Службы безопасности обследовали территорию, пытаясь найти подозреваемых в причастности к взрывам, пишет издание.

Как отмечается, взрывы произошли на фоне обострения напряженности после серии нападений палестинцев, в результате которых с начала года в Израиле и Западном берегу погибли 29 человек.

Напомним, что в Тимивском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушилась пятиэтажка.