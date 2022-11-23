Из-за ракетной атаки россиян на объекты энергетической инфраструктуры во всех регионах Украины происходят аварийные отключения.

Об этом сообщает "Укрэнерго».

– Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы, – объяснили в компании.

Отмечается, что ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги.

— Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше, — добавили в «Укрэнерго».

Как сообщалось, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка, из-за чего у многих абонентов выключился свет.