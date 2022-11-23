Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы после массированного вражеского обстрела Украины 23 ноября.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

— Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания – массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны, – написал глава ОВА Сергей Гамалий.

Ранее стало известно, что все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей.