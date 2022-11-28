Россияне вывезли из Новой Каховки всех активных коллаборантов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.
Отмечается, что речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.
«Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение — это дело времени», — говорится в сообщении ЦНС.
Кроме того, центр «призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации ВСУ».
Ранее сообщалось, что в Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована и действует круглосуточный запрет выхода на воду.
Россияне вывезли из Новой Каховки всех активных коллаборантов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.
Отмечается, что речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.
«Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение — это дело времени», — говорится в сообщении ЦНС.
Кроме того, центр «призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации ВСУ».
Ранее сообщалось, что в Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована и действует круглосуточный запрет выхода на воду.