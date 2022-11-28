Россияне вывезли из Новой Каховки всех активных коллаборантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.

Отмечается, что речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.

«Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение — это дело времени», — говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, центр «призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации ВСУ».

Ранее сообщалось, что в Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована и действует круглосуточный запрет выхода на воду.