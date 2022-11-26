В Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована и действует круглосуточный запрет выхода на воду.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

— Речь идет об акватории Каховского водохранилища, где военные патрули осуществляют круглосуточный контроль береговой полосы. В последнюю неделю имеем досадные случаи ночных попыток выхода на воду жителей прибрежных территорий. Эти случаи закончились предупредительным огнем из стрелкового оружия и задержанием нарушителей. Военные должны команду открывать огонь на поражение по надводным целям, – добавил он.

Также глава района обратил внимание жителей на то, что во многих местах береговая линия заминирована. Выход к береговой полосе гражданских лиц может привести к травме или смерти.

Все запреты будут отменены после освобождения противоположного берега водохранилища.

Напомним, российские оккупанты заменяли Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе выполнили работы по дополнительному минированию шлюзов и опор.