В Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована и действует круглосуточный запрет выхода на воду.
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
— Речь идет об акватории Каховского водохранилища, где военные патрули осуществляют круглосуточный контроль береговой полосы. В последнюю неделю имеем досадные случаи ночных попыток выхода на воду жителей прибрежных территорий. Эти случаи закончились предупредительным огнем из стрелкового оружия и задержанием нарушителей. Военные должны команду открывать огонь на поражение по надводным целям, – добавил он.
Также глава района обратил внимание жителей на то, что во многих местах береговая линия заминирована. Выход к береговой полосе гражданских лиц может привести к травме или смерти.
Все запреты будут отменены после освобождения противоположного берега водохранилища.
Напомним, российские оккупанты заменяли Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе выполнили работы по дополнительному минированию шлюзов и опор.
В Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована и действует круглосуточный запрет выхода на воду.
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
— Речь идет об акватории Каховского водохранилища, где военные патрули осуществляют круглосуточный контроль береговой полосы. В последнюю неделю имеем досадные случаи ночных попыток выхода на воду жителей прибрежных территорий. Эти случаи закончились предупредительным огнем из стрелкового оружия и задержанием нарушителей. Военные должны команду открывать огонь на поражение по надводным целям, – добавил он.
Также глава района обратил внимание жителей на то, что во многих местах береговая линия заминирована. Выход к береговой полосе гражданских лиц может привести к травме или смерти.
Все запреты будут отменены после освобождения противоположного берега водохранилища.
Напомним, российские оккупанты заменяли Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе выполнили работы по дополнительному минированию шлюзов и опор.