По материалам СБУ осужден редактор интернет-ресурса «Контрольный выстрел», входивший в группу российских пропагандистов в Украине.

Злоумышленники готовили и распространяли материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной розни и агитировали к нарушению государственных границ, созданию на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований, сообщает ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

«Досудебным расследованием установлено, что уроженец одного из населенных пунктов Луцкого района Волынской области, а ныне житель столицы, дал согласие руководителю и ведущему пропагандистского канала на участие в съемках программы в качестве респондента», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, снимавших по заказу отдельных политсил и общественных организаций РФ сюжеты откровенно антиукраинского толка. Также на ютуб-канале «Рассвет» пропагандист призвал вражескую армию к нашему государству и просил вернуть прежние границы СССР.

«Надеемся на самую скорую встречу» — такими словами враждебный муртад призвал военнослужащих страны-агрессора прийти в Украину и вернуть бывшие границы СССР насильственным путем », — рассказали в спецслужбе.

Преступную деятельность мужчину разоблачили летом 2020 года, но после оглашения подозрения по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины он скрылся и скрывался от следствия. При этом продолжал свою подрывную деятельность на YouTube и через телеграмм-каналы.

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника в сентябре прошлого года в Борисполе. В ходе обысков, проведенных по месту жительства и временного пребывания участника группы, правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об информационных кампаниях, деньгах, предоставленных спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу.

Подольский районный суд Киева признал агитатора виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой наказания в три года.

Напомним, глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, скрылись вместе с россиянами.

Также он отметил, что пока неизвестно, где находятся Юрий Барбашов, которого россияне назначали «руководителем» администрации, и Татьяна Мезина, заместитель главы Баштанского райсовета, по данным СБУ также работавшая на оккупантов.