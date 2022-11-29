Из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасываются силовики с целью проведения незаконного призыва жителей региона в армию захватчиков. Такую мобилизацию Кремль планирует провести в декабре.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Для этого на левый берег Херсонской области, временно находящийся под контролем интервентов, прибыли подразделения ОМОН из Дагестана (РФ). Вместе с российскими силовиками также туда отправили и «работников военных комиссариатов» группировок «Л/ДНР».

Известно, что они разместились в селе Красное в Каховском районе Херсонской области.

«Новоприбывшие оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами РФ. Однако не исключительно, что под мобилизацию попадут все мужчины, а не только владельцы паспортов врага», — говорится в публикации.

В Центре национального сопротивления призывают жителей временно оккупированных территорий оставить захваченный РФ регион на юге Украины и «не становиться ресурсом для врага».

Напомним, ежедневно в 18:00 из Херсона отправляется эвакуационный поезд в Хмельницкий. Этим поездом могут эвакуироваться херсонцы и жители близлежащих к городу территориальных общин.