Минувшей ночью войска РФ атаковали город Днепр четырьмя ракетами, есть серьезные разрушения, однако обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили. Обошлось без погибших и раненых», — написал он.

По данным ОВА, Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли из «Ураганов» и тяжелой артиллерии.

Во вражеский прицел также попала Красногригорьевская громада. Люди не пострадали.

В других районах звучали сирены, но обошлось без атак.

Напомним, 27 ноября с 09:10 россияне наносили удары по акватории Очаковской громады.