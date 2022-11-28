Вчера, 27 ноября, с 09:10 россияне наносили удары по акватории Очаковской громады.

Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.

Также вчера, 27 ноября, ориентировочно в 09:40 враг производил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.