Вчера, 27 ноября, с 09:10 россияне наносили удары по акватории Очаковской громады.
Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.
Также вчера, 27 ноября, ориентировочно в 09:40 враг производил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, российские оккупационные войска 27 ноября обстреляли электросети, питающие Херсон. После этого энергетики их починили менее чем за полчаса.
Вчера, 27 ноября, с 09:10 россияне наносили удары по акватории Очаковской громады.
Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.
Также вчера, 27 ноября, ориентировочно в 09:40 враг производил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, российские оккупационные войска 27 ноября обстреляли электросети, питающие Херсон. После этого энергетики их починили менее чем за полчаса.