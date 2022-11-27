Российские оккупационные войска 27 ноября обстреляли электросети, питающие Херсон. После этого энергетики их починили менее чем за полчаса.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

В 11:37 он написал, что специалисты «Херсоноблэнерго» начали работать над восстановлением линий электропередач, в которые только что попали россияне.

А впоследствии он рассказал, что починить эти линии удалось менее чем за полчаса. Благодаря этому энергетики вернули свет в дома херсонцев, которые накануне подключили к электросети.

Также энергетики вернули электроснабжение в больницу имени Тропиных и подали напряжение по высоковольтным линиям на 150 кВ, а сейчас работают, чтобы вернуть свет в дома еще части херсонцев.

Украинские военные освободили Херсон от российской оккупации 11 ноября. С 26 ноября в Херсон подали электричество. В первую очередь, возобновляют электроснабжение на объекты критической инфраструктуры, а дальше — для бытовых потребителей.

В «Херсоноблэнерго» заявляли, что в домах херсонцев электроэнергия будет появляться, когда удастся нормализовать работу Южноукраинской АЭС.

Украинская энергосистема преодолела самый сложный этап после последнего массированного ракетного удара со стороны России, сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Уже работают все три атомные электростанции, расположенные на неоккупированной территории.

Однако из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях.

Вечером президент Владимир Зеленский рассказал, что в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом регионе. Если потребление вырастет, количество отключений может увеличиться.

В столице по состоянию на утро 27 ноября практически полностью восстановлено электропитание, воду, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии.