В Херсонской области оккупанты убили пастора Украинской церкви христиан веры евангельской, известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына.

Об этом сообщает мэр Ровно Александр Третьяк.

Анатолия Прокопчука с сыном похитили и убили в лесу. Мэр города отметил, что их тела были изуродованы до неузнаваемости.

— Сегодня похоронят Анатолия и Александра Прокопчуков. Отец и сын были убиты и замучены в лесу под Новой Каховкой Херсонской области. Анатолий был дьяконом поместной Церкви христиан веры евангельской. Известный благотворитель, меценат, патриот, христианин, он мог еще так многое сделать для нашей страны и своей семьи, в которой с женой воспитывать семерых детей - дочь и шестерых сыновей, в том числе одного несовершеннолетнего. Но не суждено, – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине на фронте погибла 101 женщина-военнослужащая, 50 числятся пропавшими без вести, а 100 получили ранения.