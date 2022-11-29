Российские военные продолжают избивать по гражданской инфраструктуре Херсонской области.

За минувшие сутки они обстреляли регион 21 раз, сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Захватчики атаковали жилые кварталы Херсона, также попадание в частные и многоквартирные дома. Враг обстрелял Дарьевку, Никольское, Садовое, Токаревку, Станислав, Александровку, Инженерное и территорию вблизи УКРНИОЗ в Херсонском районе.

В Бериславском районе под вражеский огонь попали Берислав, Новокаиры, Новоберислав и Шляхово.

В результате российских атак погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, минувшей ночью войска РФ атаковали город Днепр четырьмя ракетами, есть серьезные разрушения, однако обошлось без погибших и раненых.