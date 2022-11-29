В Ладыжине Винницкой области чрезвычайная ситуация из-за российского ракетного удара по теплоэлектростанции. В результате террористических атак врага более 18 тысяч местных жителей остаются без отопления.

Также не может полноценно функционировать местная больница, поэтому пациентов стационара эвакуируют в Гайсин, сообщает Министерство здравоохранения.

«Было принято решение о транспортировке пациентов, нуждающихся в пребывании в стационаре, в Гайсинскую ЦРБ (20 км от Ладыжина)», — говорится в сообщении.

Также в Гайсин будут продолжать доставлять пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию, маршруты пациента продолжают функционировать, а пациенты продолжают получать медицинскую помощь», — отметили в Минздраве.