В украинской электросистеме все еще сохраняется недостаток мощности. Он вырос на 3% со вчерашнего дня.

Об этом сообщает « Укрэнерго ».

— По состоянию на 11.00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших вчера утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

При этом отмечается, что общий дефицит в энергосистеме возник вследствие семи волн ракетных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, что в Молдове во вторник, 29 ноября, ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%, в связи с чем граждане призывают экономить электричество.