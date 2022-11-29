В Украине сегодня днем, 29 февраля, объявляли несколько раз воздушную тревогу, которая стремительно распространялась по областям из-за угрозы ракетного удара. Опасность была из-за угрозы вражеского наземного вооружения.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

— Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением, – сказал Юрий Игнат.

При этом он отметил, что противник действительно пытается увеличить количество своих ракет.

– Знаем, что враг добавил количество кораблей, самолетов. Это может свидетельствовать об увеличении и количестве ракет, подчеркнул Юрий Игнат.

При этом он обратил внимание, что высокоточных ракет, например, таких как «Калибр» у врага осталось не так и много.

Ранее сообщалось, что Россия с начала полномасштабной войны нанесла по Украине более 16 тысяч ракетных ударов, большинство из которых – по гражданским целям.