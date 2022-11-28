Россия с начала полномасштабной войны нанесла по Украине более 16 тысяч ракетных ударов, большинство из которых – по гражданским целям.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности, – написал министр в Твиттере 28 ноября.

По приведенным им данным, из-за российских ударов повреждены, в том числе около 220 объектов энергетической инфраструктуры, почти 250 транспортных объектов.

Напомним, в результате российских обстрелов в Украине пострадали уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.