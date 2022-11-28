Александровка Херсонской области, фото МОСТ

В результате российских обстрелов в Украине пострадало уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

— Как и положено террористам, под прицелом у россиян гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тысяч подобных объектов, пострадавших от российских снарядов. Это, прежде всего, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Только 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты, – сказал он.

Енин отметил, что под прицелом оккупантов остаются и объекты критической инфраструктуры. По его словам, зафиксировано более 700 объектов критической инфраструктуры — это аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и т.п., которые попали под удары.

Замглавы МВД добавил, что россияне « До сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину во тьму, и нет никаких оснований считать, что они остановятся».