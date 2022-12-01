В Новых Петровцах Киевской области из-за удара током на предприятии погиб 14-летний подросток.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Юноша вместе с отцом приехали на предприятие по делам. На территории производства находился трансформатор, к которому и прикоснулся парень», – рассказал он.

По словам правоохранителя, 40 минут реанимационных действий медиками не дали положительный результат, несовершеннолетний скончался.

Напомним, 27 ноября на территории Николаевской области было зарегистрировано 2 случая гибели людей на пожарах.

В селе Парутино Николаевской области из-за попадания молнии загорелась крыша двухэтажного дома.

Летом прошлого года на территории военного городка от поражения электротоком погиб работник Квартирно-эксплуатационного отдела Николаева.