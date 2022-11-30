Утром 30 ноября россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Враг попал в одну из больниц, также зафиксированы «прилеты» по жилым домам.

Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

— Пострадала дежурная больница — это стоматологическая областная поликлиника. Кроме того, есть «прилеты» по жилым домам, сейчас информация о пострадавших устанавливается, — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Местные телеграммы также сообщили, что утром был обстрелян Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

Напомним, в Николаевской области за прошедшие сутки враг обстрелял территорию Очаковского района. В других общинах было относительно спокойно.