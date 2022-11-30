В Николаевской области за прошедшие сутки враг обстрелял территорию Очаковского района. В других громадах было относительно спокойно.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Отмечается, что враг нанес удары по акватории Очаковской громады утром, 30 ноября, с 07:20. Последствия уточняются.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что за минувшие сутки, 29 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.