Украина не сможет этой зимой отремонтировать все энергообъекты, поврежденные российскими атаками. Для ремонта требуется оборудование, изготовление которого занимает не менее 6 месяцев.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он отметил, что Украина восстанавливает энергосистему как благодаря своим резервам, так и помощи от международных партнеров.

— Оборудование, размещенное на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно. Украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования, в котором нуждается Украина, для его изготовления необходимо не менее 6 месяцев, – сказал Андрей Герус.

Он также добавил, что не все европейское оборудование подходит для энергосистем Украины. К примеру, в некоторых европейских странах класс напряжения трансформаторов отличается от наших стандартов. Такое оборудование Украина чинит за счет собственных резервов.

Напомним, к 11:00 среды, 30 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине, дефицит мощностей составляет 27%.