К 11:00 среды, 30 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине, дефицит мощностей составляет 27%.

Об этом заявили в "Укрэнерго».

«Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме. Ко всем операторам системы распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» напомнили, что графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго.

При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями. Список облэнерго можно найти по ссылке», — добавили в компании.

«Укрэнерго» подчеркнуло, что общий дефицит в энергосистеме — следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

Напомним, в Николаевской области снабдили генераторами предприятия критической инфраструктуры, а также важнейшие социальные учреждения и учреждения.