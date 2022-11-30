В Николаевской области снабжены генераторами предприятия критической инфраструктуры, а также важнейшие социальные учреждения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Ким на брифинге в «Медиацентре Украина — Укринформ», пишут «НикВести».

— Наиболее критическую инфраструктуру, которая необходима для жизнедеятельности людей, мы снабдили дизельгенераторами. Продолжаем наращивать, получаем дополнительные генераторы, в том числе оплаченные из областного бюджета. Процедуру мы начали еще два месяца назад. Мы наращиваем потенциал. Думаю, что все будет хорошо, – сказал Виталий Ким.

Он добавил, что все ургентные медицинские учреждения обеспечены генераторами. Также глава ОВА отметил, что область имеет даже некоторый резерв и продолжает наращивать запасы топлива и генераторов.

Напомним, российские войска ведут обстрелы участков, доступ к которым требуется, чтобы восстановить централизованное водоснабжение качественной воды в Николаеве.