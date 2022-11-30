Российские войска ведут обстрелы участков, доступ к которым требуется, чтобы восстановить централизованное водоснабжение качественной воды в Николаеве.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Ким на брифинге в «Медиацентре Украина – Укринформ», пишут «НикВести».

Также они обстреляли энергетиков, возобновлявших линию электроснабжения.

— В настоящее время оккупанты продолжают обстреливать два важных участка, есть определенные разрушения. Также они обстреляли энергетиков, восстанавливавших линию электроснабжения на один из этих объектов. Ситуация тяжелая, но мы работаем и пытаемся восстановиться, – сказал он.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит заживить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Однако во время ракетных обстрелов 28 ноября российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.