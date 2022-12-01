Полиция задержала 34-летнюю жительницу поселка Ольшаны Харьковской области. Женщила надругалась над украинским государственным флагом.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

— Женщина дерзко сорвала символ государства, установленный во флагшток на стене здания Ольшанского старостата у центрального входа, разорвала его и выбросила на землю, — отметили правоохранители.

Правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 338 УК Украины – поругание государственных символов.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Напомним, что Офис генерального прокурора открыл дело против народной депутатки из Николаева, избранной от партии «Слуга народа» Ирины Аллахвердиевой.