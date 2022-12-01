В результате постоянных обстрелов оккупантов в электросетях Херсона исчезло напряжение.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

«В Херсоне исчезло напряжение в электросетях! Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками», — написал он.

По его словам, «Херсоноблэнерго» уже работает над устранением проблемы.

Напомним, равномерное распределение электроэнергии при ее нехватке в энергосистеме является «вопросом справедливости», сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства 29 ноября.

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар 23 ноября по Киеву и другим украинским населенным пунктам, сосредоточившись на объектах энергетики. Москва, несмотря на многочисленные показания, отрицает целенаправленные атаки на гражданских.