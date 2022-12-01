МВД РФ объявило в федеральный розыск известного в России адвоката Илью Новикова. В Украине он защищает лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Медуза».

Илью Новикова объявили в розыск по уголовному делу. В какой именно в базе в МВД России никогда не указывают, но к «иностранным агентам» его отнесли за связи с Украиной.

Он принимал участие в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он также являлся защитником на процессах против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и «Мемориала», представлял интересы летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова.

25 ноября Минюст РФ отнес Илью Новикова в реестр «иноагентов».