Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» внесли в Верховную Раду законопроект, предлагающий запретить деятельность российской православной церкви на территории Украины.

Об этом сообщила парламентария Ирина Фриз.

Также этот проект закона предусматривает полное запрещение любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

Цель документа — предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка. Ирина Фриз пишет, что слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия российского преступного режима.

— Деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви, — подчеркнула она.

Напомним, Собор Латвийской православной церкви (ЛПЦ) принял решение обратиться к патриарху Русской православной церкви Кириллу с просьбой предоставить ей статус автокефальной и внести соответствующие изменения в устав.