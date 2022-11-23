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Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» внесли в Верховную Раду законопроект, предлагающий запретить деятельность российской православной церкви на территории Украины.
Об этом сообщила парламентария Ирина Фриз.
Также этот проект закона предусматривает полное запрещение любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.
Цель документа — предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка. Ирина Фриз пишет, что слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия российского преступного режима.
— Деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви, — подчеркнула она.
Напомним, Собор Латвийской православной церкви (ЛПЦ) принял решение обратиться к патриарху Русской православной церкви Кириллу с просьбой предоставить ей статус автокефальной и внести соответствующие изменения в устав.
Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» внесли в Верховную Раду законопроект, предлагающий запретить деятельность российской православной церкви на территории Украины.
Об этом сообщила парламентария Ирина Фриз.
Также этот проект закона предусматривает полное запрещение любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.
Цель документа — предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка. Ирина Фриз пишет, что слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия российского преступного режима.
— Деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви, — подчеркнула она.
Напомним, Собор Латвийской православной церкви (ЛПЦ) принял решение обратиться к патриарху Русской православной церкви Кириллу с просьбой предоставить ей статус автокефальной и внести соответствующие изменения в устав.