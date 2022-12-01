В настоящее время на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной развернутой в январе-феврале.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ведомства.

— В Беларуси ожидаем активизацию боевой подготовки, потому что с 1 декабря в ВС этой страны начинается новый учебный год. Войска будут выходить на полигоны, будут отрабатывать разные вопросы боевого согласования, проверки родов и войск. Так что ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке. Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно, — сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, около 9 тысяч военнослужащих 1-й танковой армии РФ провели мероприятия по боевой подготовке, слажению подразделений. Военная разведка не исключает двух вариантов применения этих военных: либо с территории Беларуси, либо ротационный возврат на территорию Украины, возможно на Харьковское направление.

На перспективу, отметил Вадим Скибицкий, сохраняется угроза применения группировки союзного государства Белоруссия-Россия, однако для этого недостаточно вооружения. Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику с хранения, складов, арсеналов, центров обеспечения мобилизационного развертывания, чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные по мобилизации соединения и части.

Представитель ГУР заверил, что военная разведка Украины наблюдает за перемещением подразделений России. Оно отмечается, прежде всего, в Ростовске, Белгородской области и через территорию временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что на формирование ударной группировки для нападения на Украину из Беларуси необходимо по меньшей мере 2-3 месяца.