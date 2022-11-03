На формирование ударной группировки для нападения на Украину из Беларуси необходимо не менее 2-3 месяцев.

Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 3 ноября.

Он отметил, что в настоящее время перемещение военных РФ в Беларусь осуществляется за счет мобилизованных.

— Для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих. В ближайшие недели это не ожидается. Мы считаем, это может быть не раньше, чем через 2-3 месяца, — отметил он.

Алексей Громов добавил, что Россия пытается отвлечь внимание Украины и заставить оттянуть украинские войска с востока и юга на север в Беларусь.

По его словам, происходит опрокидывание с российской территории в основном подразделений первой танковой армии и второй мотострелковой дивизии, которые размещаются на основных военных полигонах Беларуси.

Ранее сообщалось, что Беларусь передала России со своих складов по меньшей мере 100 танков и боевых машин пехоты (БМП) за последние недели.