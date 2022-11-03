Беларусь передала России со своих складов не менее 100 танков и боевых машин пехоты (БМП) за последние недели.

Об этом сообщили в британской разведке, опубликованном в четверг Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Как считает британская разведка, российские солдаты, служащие в Украине, вероятно разочарованы тем, что вынуждены использовать старые БМП, которые они описывают как «алюминиевые банки».

В середине октября во время наступления украинских войск потери российской бронетехники выросли до более чем 40 единиц техники в день, что примерно эквивалентно количеству техники всего батальона.

— В последние недели россия, вероятно, прибегла к приобретению не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из запасов Беларуси, — говорится в отчете.

Британская разведка отмечает, что бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в русском способе ведения войны. Войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники на замену, говорится в строительстве.

Напомним, что обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи Запорожской атомной электростанции с энергосистемой Украины являются очередной попыткой захватчиков переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.