В ноябре Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов — 16970.

Об этом сообщает Министерство обороны Telegram.

- Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это наибольшее количество за все время войны, говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что за месяц потери оккупантов составили:

танки: 217

боевые бронемашины: 376

артсистемы: 174

РСЗО: 12

средства ПВО: 13

самолеты: 4

вертолеты: 4

БПЛА: 147

крылатые ракеты: 134

автотехника и автоцистерны: 298

спецтехника: 9

Как сообщалось, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка.