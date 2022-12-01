В ноябре Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов — 16970.
Об этом сообщает Министерство обороны Telegram.
- Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это наибольшее количество за все время войны, говорится в сообщении.
В Минобороны также отметили, что за месяц потери оккупантов составили:
Как сообщалось, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка.
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В ноябре Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов — 16970.
Об этом сообщает Министерство обороны Telegram.
- Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это наибольшее количество за все время войны, говорится в сообщении.
В Минобороны также отметили, что за месяц потери оккупантов составили:
Как сообщалось, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка.