За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Донетчину.

Об этом сообщает Генштаб.

В целях недопущения продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, противник осуществляет инженерное оборудование линии обороны. Продолжает перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и понесших потери.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Вместе с тем, украинские подразделения сбили БпЛА (вероятно типа «Орлан-10»). Информация уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, состав горюче-смазочных материалов, а также 5 других важных объектов противника.