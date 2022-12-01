Движение «Честно» обнаружило, что многие предатели Украины объединяют семейные связи.

Больше всего предателей-родственников среди политиков. Среди самых известных - братья Клюевы и Ковалевы, супруги Шариев и Медведчук с Марченко, отец и сын Януковичи, а еще Хортивы и Репилевские, говорится в исследовании.

В частности, в категории «отец-сын» – Януковичи, Семенчивые (депутаты Херсонского горсовета), Репилевские, мэр Рубежного Сергей Хортов и его сын Иван Хортов, последний воевал в составе «ЛНР».

В категории «братья» 8 человек: среди них братья Клюевые и Ковалевы («Слуга народа»).

В Реестре предателей три супружеские пары: Виктор Медведчук и Оксана Марченко, Анатолий и Ольга Шарии, Павел и Екатерина Губаревы.

Также среди предателей в Реестре есть племянница руководителя оккупационной Запорожской ВГА экснардепа Евгения Балицкого и дядя ликвидированного в Херсонской области экснардепа Алексея Журавко.

Напомним, работники ДБР задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага, ему поставлено в известность о подозрении в коллаборационизме.