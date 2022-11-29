Сотрудники ДБР задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага, ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает ГБР.

Как пишет Украинская правда, речь идет о Владимире Пепеле, который был задержан 28 ноября.

До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство.

Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

Сотрудники ГБР вместе с прокурорами задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило российского ставленника в Херсонской области Владимира Сальдо на уклонении от уплаты 60 миллионов налогов.