Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило российского ставленника в Херсонской области Владимира Сальдо на уклонении от уплаты 60 миллионов налогов.

Об этом сообщает пресс- служба Бюро.

Сотрудники БЭБ проанализировали доходы и расходы бывшего народного депутата и члена пророссийской партии ОПЗЖ. Оказалось, что они существенно различаются.

Владимир Сальдо с 2001 по 2022 годы работал на разных должностях в государственных органах разных уровней. А в 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимости: на помещение гостиницы, многоэтажное здание и земельные участки.

Примерная рыночная стоимость недвижимости почти на 310 миллионов гривен превышает официально полученные доходы Сальдо с 2010 по 2018 годы. Поэтому бюджет Украины из-за этого не получил более 60 миллионов гривен от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Детективы БЭБ возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ). За это грозит штраф от 255 тысяч до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, США ввели санкции против херсонских коллаборантов , согласившихся сотрудничать с российскими оккупантами.