В Турции в городе Самсун раздался мощный взрыв на нефтяном танкере, спровоцировавший пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно последним данным, причины взрыва на нефтяном танкере пока неизвестны. В результате инцидента в одной из цистерн возник сильный пожар из-за чего к небу поднялся черный дым.

В порт сразу было направлено большое количество пожарных бригад, которым удалось взять огонь под контроль, а позже ликвидировать его.

Начато расследование с целью установления причин взрыва.

Некоторые из изданий утверждают, что взрыв произошел непосредственно в одной из цистерн с нефтью из-за перегрева.

«Взрыв произошел около 11:15 (10:15 по киевскому времени) из-за нагревания в одном из топливных резервуаров, где хранятся отработанные масла из судов в порту Самсун, пожар был ликвидирован пожарной командой за короткое время, жертв и пострадавших нет», — заявила пресс-служба губернатора города.

Ранее сообщалось, что турецкие стражи порядка задержали лицо, которое, как считают, покинуло взрывчатку на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле.

Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек и еще 81 получили ранения, из последних 39 человек уже выписали из больниц после оказания помощи. Пятеро из госпитализированных в реанимации.