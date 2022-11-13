В турецком городе Стамбул произошел взрыв на одной из центральных улиц у площади Таксим. По меньшей мере, 11 человек получили ранения.
Об этом пишет Anadolu.
На месте происшествия работают правоохранители и медики. Предварительно рассматривается версия теракта, совершенного террористом-смертником.
Губернатор Стамбула подтвердил, что в результате взрыва погибли и ранены. Но точное количество там пока не называют.
Напомним, линию электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прервал взрыв мины.
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В турецком городе Стамбул произошел взрыв на одной из центральных улиц у площади Таксим. По меньшей мере, 11 человек получили ранения.
Об этом пишет Anadolu.
На месте происшествия работают правоохранители и медики. Предварительно рассматривается версия теракта, совершенного террористом-смертником.
Губернатор Стамбула подтвердил, что в результате взрыва погибли и ранены. Но точное количество там пока не называют.
Напомним, линию электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прервал взрыв мины.