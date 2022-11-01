Линию электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прервал взрыв мины.

Об этом говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, пишет «Украинская правда».

— Взрыв наземной мины прервал основную линию электроснабжения одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что явилось последним инцидентом, подчеркивающим нестабильную ситуацию с ядерной и физической ядерной безопасностью на объекте во время нынешнего военного конфликта, — отметил Рафаэль Гросси.

В МАГАТЭ напомнили, что взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС, в результате чего была отключена внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольт (кВ) между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором энергоблока №4.

Вместо этого энергоблок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности из резервной линии.

Еще одним признаком нестабильной ситуации в районе ЗАЭС является то, что в последние дни в окрестностях станции начались обстрелы, заявила группа экспертов МАГАТЭ.

В частности, 30 октября в результате обстрела в районе распределительного пункта тепловой электростанции была временно отключена одна из трех резервных линий электропередач ЗАЭС, по которой город Энергодар получал электроэнергию.

Позже в тот же день эта линия напряжением 150 кВ была возобновлена.

— Оперативный персонал Запорожской атомной электростанции упорно работает в очень сложных условиях, чтобы предотвратить повторные отключения электроэнергии, которые мы наблюдали в начале октября. Несмотря на то, что их усилия принесли определенные положительные результаты, ситуация с энергоснабжением станции остается крайне уязвимой, добавил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, российские оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС. 17 октября они задержали и вывезли в неизвестном направлении двух чиновников станции.