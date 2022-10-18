Российские оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС. 17 октября они задержали и вывезли в неизвестном направлении двух должностных лиц станции.

Об этом сообщила прессслужба Энергоатома.

Речь идет о начальнике службы информационных технологий Запорожской АЭС Олеге Костюкове и помощнике генерального директора станции Олеге Ошеке. Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.

Компания обратилась к генеральному директору Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей.