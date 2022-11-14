Турецкие правоохранители задержали женщину, которая, как считают, подкинула взрывчатку на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на турецкие СМИ.

Он сообщил, что сотрудники управления полиции Стамбула задержали подозреваемую, а следствие имеет доказательства, что следы атаки ведут в Сирию. Из обнародованного впоследствии видео следует, что речь идет о женщине.

Подозреваемая в совершении теракта

– По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна, – сказал министр.

По его словам, имеющиеся доказательства указывают на то, что взрыв организовала курдская PYD (сирийская партия «Демократический союз»).

Кроме того, сразу после взрыва полиция задержала около двух десятков человек, подозревая их в причастности к взрыву. Сняли ли с них подозрения впоследствии, пока не сообщают.

Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек и еще 81 получили ранения, из последних 39 человек уже выписали из больниц после оказания помощи. Пятеро из госпитализированных в реанимации.