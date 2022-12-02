Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Одессе, в результате которого пострадали семь человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.
По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской.
В ходе проверки автомобиля правоохранители обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, после чего произошел взрыв.
— В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали, отметили в полиции.
На месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники, устанавливаются все происшествия.
Ранее сообщалось, что в Турции в городе Самсун произошел мощный взрыв на нефтяном танкере, спровоцировавшем пожар.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Одессе, в результате которого пострадали семь человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.
По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской.
В ходе проверки автомобиля правоохранители обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, после чего произошел взрыв.
— В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали, отметили в полиции.
На месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники, устанавливаются все происшествия.
Ранее сообщалось, что в Турции в городе Самсун произошел мощный взрыв на нефтяном танкере, спровоцировавшем пожар.