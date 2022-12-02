Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Одессе, в результате которого пострадали семь человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской.

В ходе проверки автомобиля правоохранители обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, после чего произошел взрыв.

— В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали, отметили в полиции.

На месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники, устанавливаются все происшествия.

Ранее сообщалось, что в Турции в городе Самсун произошел мощный взрыв на нефтяном танкере, спровоцировавшем пожар.