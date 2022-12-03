Взрыв в автомобиле волонтера, который вечером 2 декабря остановили для проверки одесские правоохранители, вызвал один из взрывоопасных предметов, которые владелец транспортного средства перевозил как сувенир.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на анонимного собеседника в правоохранительных органах.

«Полиция Одесской области открыла производство по волонтеру соседней области, который перемещал в автомобиле «в качестве сувенира» боеприпас. При проверке правоохранителями транспортного средства по ул. Прохоровской в Одессе взрывоопасный предмет сдетонировал, нанеся ранения разной степени тяжести семи лицам, в том числе гражданским», — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадавшие получили ранения обломками боеприпаса, минно-взрывных травм, переломов и рваных ран.

Уголовное производство открыто по признакам незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

В отделе коммуникаций ГУ ЧП в области подробности происшествия не комментируют.

«Могу лишь сказать, что продолжаются следственные действия по факту незаконного обращения с боеприпасами, никаких комментариев на этот счет пока не предоставляем», — отметила руководитель отдела Любовь Гордиевская.