В польском селе Вшесьце близ Слупска (Поморское воеводство) в пятницу загорелся дом, в котором проживают беженцы из Украины.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

В хозяйственном помещении, переоборудованном для проживания людей, проживало 33 человека. Еще до прибытия пожарной бригады 31 беженец успел эвакуироваться. Прибыв на место, службы приступили к поискам пропавших. Как впоследствии выяснилось, это была мать с ребенком, за которым она пошла в школу.

Никто из жильцов дома не пострадал.

Пожар был ликвидирован 15 пожарными бригадами. Огнем было охвачено все здание.

Как сообщила капитан Ивона Ленарт из пожарной бригады Слупска, пожар был ликвидирован в пятницу вечером.

После первичных обследований стало ясно, что конструкция здания получила значительные повреждения и больше не пригодна для проживания. С другой стороны, пожарные спасли близлежащие здания.

Муниципалитет Слупска, на территории которого находится сгоревшее здание, сообщил, что обеспечит пострадавших жильцов необходимыми вещами, в том числе одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.

«У нас также есть заверения от владельца заведения, что погорельцам есть где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой нужды», — заверила глава гмины Барбара Дикер.

Она не исключила, что в субботу будет организован сбор средств для пострадавших.

О причинах пожара не сообщается. В полиции заявили, что будет проведена тщательная проверка местности, а также экспертиза с участием полицейского техника и пожарного эксперта.

Напомним, в Гросс-Стремкендорфе на севере Германии сгорел приют для украинских беженцев. Правоохранители исходят из того, что пожар произошел в результате поджога. В день пожара полиция посетила квартиру (гостиницу) через граффити со свастикой на въезде.