В Гросс-Стремкендорфе на севере Германии сгорел приют для украинских беженцев.

Об этом сообщает издание Spiegel, передает Укринформ.

Пожар, который произошел в ночь на четверг, почти полностью уничтожил жилье для беженцев из Украины в земле Мекленбург-Передняя Померания, информирует СМИ.

— Все 14 жителей смогли покинуть заведение невредимыми. С тремя сотрудниками тоже ничего не случилось, — сказал спикер округа Северо-Западный Мекленбург.

Полиция подтвердила, что в безопасное место удалось вывести 17 человек.

Правоохранители исходят из того, что пожар произошел в результате поджога. В день пожара полиция посетила квартиру (гостиницу) через граффити со свастикой на въезде.

— Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я предполагаю, что пожар был умышленным, — сказал представитель округа Инго Шоманн.

Точную причину пожара выяснить пожарная экспертиза.

Сразу после инцидента жителей переселили в другое заведение, сообщил представитель района. На месте пожара до самого утра работали около 120 экстренных служб и около 20 машин скорой помощи.

К моменту прибытия пожарной бригады работники заведения и некоторые прохожие уже пытались бороться с огнем с помощью огнетушителей.

Напомним, что в Германии глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), занимающийся вопросами кибербезопасности, был уволен с должности из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами.