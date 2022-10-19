В Германии глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), занимающийся вопросами кибербезопасности, был уволен с должности из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами.

Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел ФРГ Максимиллиан Калль на брифинге в среду, передает корреспондент Укринформа.

— Президент Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Арне Шенбом уволен накануне, — сказал спикер.

Он отметил, что основанием для увольнения стали «обвинения, широко дискутируемые в публичном пространстве, что привело к подрыву доверия общественности к нейтральности и беспристрастности главы ведомства, которое является важнейшим немецким органом по кибербезопасности».

Ранее в немецких СМИ появилась информация о якобы близости Шенбома к лоббистской группе Cyber Security Council Germany, которая считается приближенной к некоторым лицам в российских спецслужбах.

Решение о назначении нового главы BSI будет принято в ближайшее время.

В МВД нарушили дисциплинарное производство – Шенбом заявил журналистам, что сам попросил его начать. Обвинения в свой адрес он отвергает.

Ранее сообщалось, что до конца этого года Германия передаст Украине бронированные машины, танкоукладчики, гаубицы, РСЗО и антидронные системы.