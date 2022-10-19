До конца этого года Германия передаст Украине бронированные машины, танки-мостоукладчики, гаубицы, РСЗО и антидронные системы.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристини Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума, сообщает Укринформ.

По ее словам, огромный пакет помощи вооруженным силам Украины уже на подходе.

— В этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладочные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования, – заявила Ламбрехт.

Кроме того, ожидается «с имовой пакет» помощи Украине, в которую войдут генераторы.

По ее мнению, сейчас Украине больше всего нужны средства противовоздушной обороны и артиллерия. Министр отметила, что обсуждает военные нужды с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Также она подчеркнула, что Германия не имеет « красных линий» в вопросе поставки оружия Украине, однако будет поставлять только то, что будет согласовано с союзниками.