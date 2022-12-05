Иран казнил четырех человек, обвиненных в работе на израильскую разведку.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Их обвинили в получении оружия и средств в виде криптовалюты от Моссада.

Ранее Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что арестовал нескольких людей, предположительно связанных с Моссадом, обвинив их в уничтожении собственности и похищении граждан Ирана. При этом иранские власти не предоставили никаких доказательств этих обвинений. Власти Ирана в течение длительного времени обвиняют Израиль в тайных операциях на своей территории.

Напомним, власти Ирана заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, который требует, чтобы женщины покрывали голову. На этот шаг власти решили пойти из-за вспыхнувших в сентябре протетов, которые до сих пор не утихают.