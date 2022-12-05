В Швеции убили «главного критика» диктатора Чечни Рамзана Кадырова – оппозиционного блоггера Тумсо Абдурахманова. Его застрелили в ночь с 1 на 2 декабря.

Информацию об этом подтвердили его соратники, передает «Радио Свобода» .

Вечером 2 декабря появилась информация, что Абдурахманов уже больше суток не выходит на связь. Днем ранее, 1 декабря, в соцсетях начали распространять сообщения о его убийстве.

Последнее сообщение в Telegram Абдурахманов сделал 30 ноября.

Оппозиционное движение Кадыра «Адат», выступающее «против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни», сообщило, что слухи о смерти Абдурахманова оказались правдивыми.

— У нас достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат Мухаммад спрятан спецслужбами. Тумсо ночью расстреляла группа лиц, – добавили оппозиционеры.

Правоохранители Швеции пока не комментируют предположительное убийство критика Кадырова.

Напомним, в Херсонской области оккупанты убили пастора Украинской церкви христиан веры евангельской, известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына.