Российская частная военная компания «Вагнер» вербует украинских заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать против ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры дали согласие на начало вербовки специальным решением, говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что ЧВК «Вагнер» уже занимается вербовкой заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях.

— Теперь террористическая организация будет искать «живую силу» в украинских тюрьмах, — объяснили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что заключенных без подготовки отправляют на передовую, где бросают в бой перед началом штурма как пушечное мясо.

Напомним, российский олигарх и основатель частной военной кампании «Вагнер» Евгений Пригожин начал предостерегать Соединенные Штаты от внесения его группы в список иностранной террористической организации.